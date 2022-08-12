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Güncel

Bakan Soylu'dan emniyet personeline tebrik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kepez ilçesinde rehin alınan bir banka şubesi müdürü ve çalışanların kurtarılması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü personelini kutladı.

AA12 Ağustos 2022 Cuma 20:12 - Güncelleme:
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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da bir bankaya girerek, içeridekileri rehin alan zanlının, emniyet birimleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, "Antalya Emniyetimizi tebrik ediyor, iş birliği için banka yöneticilerine teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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