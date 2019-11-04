Bakan Soylu'dan 'faili meçhul' açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi' dedi.
- İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Emniyet Jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısı 12 bine ve yakalanan kişilerin adalete teslim etme sayısı 16 bine yükseldi" dedi.
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