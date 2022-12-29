Bakan Soylu'dan İBB'de terör soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama: Neyin diyeti, neyin yalanları?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB terör soruşturmasına ilişkin, "Neyin diyeti, neyin yalanları" başlığında bir açıklama yaparak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, İBB'deki terör iltisaklı personel soruşturmasının, İmamoğlu'nun ifadesiyle "İçişleri Bakanı'nın hezeyanları" neticesinde değil, 9 Aralık 2021'de Özgür Özel'in bütçe görüşmelerinde "Belediyelere terör iltisaklı eleman alınacağı iddiamızın yalan olduğuna" ait ithamı ile dile getirildiğini açıkladı.

"Bir değil, tam üç soruşturma vardır" diyen Soylu, şunları söyledi:

Terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı işe girişe engel olan 505 kişi soruşturması.

İBB'de çalışırken gözaltına alınan Şafak Duran soruşturması.

DİYADER soruşturması.