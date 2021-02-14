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Bakan Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesine ilişkin, 'Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün' dedi.

14 Şubat 2021 Pazar 15:44 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 18:07
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan vatandaşların bir mağarada biri omzundan, diğerleri başından vurulmuş halde bulunan 13 vatandaş ile ilgili açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu; Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamayı yaptı: şu ifadelere yer verdi:

"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe Şehit edildi...

Bunun üzerine hâlâ PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var.

PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan

utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var.

Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.

Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün."

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