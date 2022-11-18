Bakan Soylu: Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellendi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde sunum yapıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Terörle mücadelede; terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393'ü ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor.

* İstiklal Caddesi'ndeki saldırı PKK'nın sivilleri hedef alan tipik saldırısıdır. Mersin'deki de, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu.

* CHP'nin ziyaret etmeyi çok sevdiği sol terör örgütleri ile mücadelelerimiz var.

* Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir.

* Terörle mücadelemiz devam ediyor. Terörün kaynağı nereyse orası kurutulacak. 29 Ekim 2023 itibarıyla dağlarda bir tane terörist kalmayacaktır.

* Türkiye uyuşturucuyla mücadelenin en parlak dönemini yaşamaktadır. Mücadelemizin 2022 yılının ilk 10 ayında 200 bin operasyon ile 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır. Uyuşturucu PKK'nın en büyük finans kaynağıdır.

* Türkiye'de 3 milyon 595 bin Suriyeli var. Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil.

