Bakan Soylu'dan Kartal açıklaması: 2 evladımızın daha cansız bedenine ulaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.

Çalışmaların devam ettiği noktada açıklama yapan Soylu, arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 58 saattir sürdüğünü belirterek, "Son yaptığımız açıklamadan sonra 2 evladımızı daha kaybettik." dedi.

Bakan Soylu, "Verdiğimiz rakamlar 14 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 14 vatandaşımızın da yaralı olarak kurtarıldığı yönündeydi. O saatten sonra 2 vatandaşımız, evladımız daha Şevval Yıldız ve 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu enkazdan çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Yandaki binada yaşanan kaymaya ilişkin soru üzerine Soylu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 dakika önce sismik bir hareket gözlendi ama binayı uzun zamandan beri takip ediyor ve izliyoruz. Biraz sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımız da gelecek valimiz, teknik arkadaşlarımız hep beraber binanın içine girdik. Daha önce yerleştirilen denge çubuklarında herhangi bir farklılık gözlenmedi. Şimdi çalışma tekrar başladı. Biraz daha, hem dengeli hem kısıtlı bir çalışma yapacağız. Bir farklılık şu ana kadar gözlenmiş değil. Onun için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Enkazın tamamını kaldırabilmek için çabalar aynı gayrette sürdürülecek. Elbetteki bu çalışmalarda bütün kurumlar bir koordinasyonla çalışmaları yürütüyorlar. AFAD ve sayın valimiz bizzat koordinasyonun başında... Kızılay'dan İBB'ye kadar tüm STK'lar, tüm sağlık birimlerimiz burada, bir koordinasyon yapılıp çalışma tekrar başladı."

Çöken binanın yanındaki binada sismik hareket olduğunu yineleyen Soylu, "Daha önce de aynı sismik hareket gözlenmişti. O sismik hareket sürekli takip ediliyor. 40 saat önce bir sismik hareket gözlenmişti. Onun üzerine bir sismik hareket daha oldu. Aşağıya bir takım denge çubukları konuldu, onlara bakıldı. Takip devam ediyor, çalışmalar devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Soylu, 1. ve 2 katlara ulaşıldığını belirterek, "1. kattaki çalışmalar da iyi gidiyor. Şöyle bir zorluğu var çalışmaların. Alınmak istendiği zaman bazı tablaları alabiliyoruz ama bazı tablalar, inşaatın kalitesinden dolayı yukarı çekilmek istendiğinde dağılarak kendini aşağıya bırakıyor.Tek bir zorluk o ama onu da arkadaşlarımız büyük bir gayretle aşmaya çalışıyor. " diye konuştu.