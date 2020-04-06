İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7809
  • EURO
    7,3194
  • ALTIN
    357.727
  • BIST100
    91342.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Soylu'dan kavga eden 11 kişiye 'Sosyal Mesafe' cezası veren valiye tebrik
Güncel

Bakan Soylu'dan kavga eden 11 kişiye 'Sosyal Mesafe' cezası veren valiye tebrik

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir evde kumar oynayan 4 kişi ile aynı evde bulunan 8 kişiye toplam 43 bin 204 lira ceza uygulandı.

DHA06 Nisan 2020 Pazartesi 15:05 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 15:05
ABONE OL

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi üzerinde bulunan

apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisini aldı. Adrese baskın yapan polis, evde 4'ü mutfak masasında kumar oynayan 12 kişi olduğunu gördü. Kumar oynayan 4 kişiye 1225'er lira, 12 kişinin tamamına da sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin 192'şer lira ceza kesildi

Ev sahibi A.Ç. hakkında ayrıca 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.

BAKAN SOYLU TEBRİK ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i tebrik ederek, "Bizimkiler sosyal mesafeye alıştılar. Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3150 TL para cezası... Valimize alkış" paylaşımını .

Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine önemli uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.