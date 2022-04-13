İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2022 Çarşamba / 12 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,5895
  • EURO
    15,839
  • ALTIN
    928.22
  • BIST100
    2485.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'HDP' tepkisi: Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?
Güncel

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'HDP' tepkisi: Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine 'şerefsiz' dediğini belirterek, 'Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?' dedi.

DHA13 Nisan 2022 Çarşamba 12:05 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 12:05
ABONE OL

Bakan Soylu, dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polisle HDP'li milletvekilleri arasında yaşanan tartışmanın görüntülerini Twitter'daki hesabından paylaştı.

Görüntüde bir polisin, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na "Bana 'şerefsiz' diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" dediği anlar yer aldı. Bakan Soylu, mesajında "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Milletvekili Musa Piroğlu Türk polisine 'şerefsiz' dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.