Bakan Soylu'dan 'Menderes' göndermesi yapan CHP'li Altay'a: Sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız

CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, ülkenin seçilmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce tehdit etti.
Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamasında, darbecilerce idam edilen merhum Adnan Menderese atıfta bulunarak, 'Sonu benzemesin' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Engin Altay'ın sözlerine, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.
Soylu açıklamasında, 'Tarih fukarası, cahil... Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... "Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak..." Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız... ifadelerini kullandı.