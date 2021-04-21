İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2021 Çarşamba / 9 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1052
  • EURO
    9,7964
  • ALTIN
    463.76
  • BIST100
    1365.27
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Soylu'dan 'Menderes' göndermesi yapan CHP'li Altay'a: Sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız
Güncel

Bakan Soylu'dan 'Menderes' göndermesi yapan CHP'li Altay'a: Sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'a yönelik, 'Umarım sonu Menderes'e benzemesin' sözlerine sert tepki gösterdi. Soylu, 'Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız' dedi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 03:05 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 03:05
ABONE OL

CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, ülkenin seçilmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce tehdit etti.

Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamasında, darbecilerce idam edilen merhum Adnan Menderese atıfta bulunarak, 'Sonu benzemesin' dedi.

BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ: SİZİ 15 TEMMUZ'DAN BETER YAPARIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Engin Altay'ın sözlerine, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Soylu açıklamasında, 'Tarih fukarası, cahil... Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... "Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak..." Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız... ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.