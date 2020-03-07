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Bakan Soylu: Miçotakis'in sınırları tutmak gibi bir kabiliyeti yok, siz bundan sonra olacaklara bakın

Bakan Soylu, 'Miçotakis'in sınırları tutma gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonraki olacaklara bakın. Bundan öncekiler bir şey değildi.' dedi.

07 Mart 2020 Cumartesi 11:31 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 11:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

(Yunan polisinin göçmenlere uyguladığı şiddet) 21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi 'Şaka yapıyorsunuz' derdik ama bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu: Maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.

Özel Harekatımız gece itibariyle görevine başladı. Sınırı geçenlerin sayısı 143 bini aştı.

(Yunanistan Başbakanı) Miçotakis'in ülkesinde toplam 115 bin yabancı var. Bizde ne kadar var? 4 milyon sığınmacı var. İnsan bir söz söylerken boyuna bakar. Cenevre Sözleşmesi'ni tamamen ihlal ettiler.

Miçotakis'in sınırları tutma gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonraki olacaklara bakın. Bundan öncekiler bir şey değildi.

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