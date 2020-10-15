Bakan Soylu'dan 'ne işin var' diyenlere cevap: Keşke bir işimiz olmasaydı

AA 15 Ekim 2020 Perşembe 10:26 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 10:58

İçişleri Bakanı Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı"na katılıyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır."

"DEAŞ-PKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içerde terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur. Bunu 'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz, 'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var? Irak'ta ne işin var?' Keşke bir işimiz olmasaydı."