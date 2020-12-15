Bakan Soylu'dan örnek davranış! Koronavirüs immün plazma bağışı yaptı

15 Aralık 2020 Salı 10:51 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 10:51

Kızılay'ın Cebeci'deki Kan Merkezi'ne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, girişte Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan tarafından karşılandı. Daha sonra kan grubu alınan, tansiyon ve ateşi ölçülen Soylu, Kovit-19 immün plazma bağışı yaptı.

Plazma bağışı sırasında Kovid-19'a yakalandığı süreci ve hastalığın seyri hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Soylu, Kovid-19'un "virajlı" bir hastalık olduğunu söyledi.

Soylu şunları kaydetti: "Bu hastalıkla karşı karşıya kaldığınız zaman çok normal bir yolda da gidebiliyor, hiç bir şey fark etmiyorsunuz. Fakat ani bir viraj ile karşılaşıyorsunuz. Ani virajın kendi adına tıbbi bir adı da yok. Oradan kurtuluyorsunuz tekrar yolda gidiyorsunuz. Tekrar bir virajla karşılaşıyorsunuz. Bunun söylememdeki temel sebep şu; Bu hastalığı ve bu salgını hafife almak belki de bu salgından daha büyük bir tehlike. Bunu hem kendi yaşadığım hem de birebir etrafımızda yakınlarımızda deneyimlediğimiz bir sonuç. Her insanda da farklı bir etki gösteriyor, sonuç üretiyor. Yani çok sağlam olarak bildiğimiz insanlarda ürettiği sonuç bazen çok yüksek. Bir çok hastalığı üzerinde taşıyan insanlarda ürettiği etkisi çok daha farklı."

Hastalığı bir boks maçına da benzeten Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: "İki boksör birbiri için çok uzun zaman hazırlık yapar. Önemli bir maça çıkarlar. İki boksör artık birbirinin zayıf yönlerini iyi bilirler. Bu hastalığın şöyle bir özelliği var; çok uzunca bir süre her bireyin zayıf yönlerini çok iyi tahlil etmiş, bu zayıf yönleri üzerinden yürüyen bir hastalık. Çok tehlikeli bir salgın ile karşı karşıyayız. Bunu hafife almamak, tedbiri elden bırakmamak lazım. Özellikle sağlıkçılarımızın söylediği kural ve ilkelerden hiç vazgeçmemek lazım. Hiç vitesi boşa almamak lazım. Tedbirli olmak gerekir. Aksi takdirde varla yok arasında bu hastalıkta bir ince çizgi var. Hiçbirşey hissetmeden geçirebilirsiniz. Geçirdiğinizi fark etmeyebilirsiniz. Ama ben ilk çıktığımda 'beni yere serdi' demiştim. Hakikaten şu anda bu tip hastalarımızı yakınlarımızı görüyoruz."

Hastalığa karşı vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Soylu, "temizlik maske ve mesafe kuralları ile tedbirlere uymalarını, kalabalıklardan mümkün olduğunca uzak durmalarını istedi. "İnadına kalabalığın üzerine gitmenin bir anlamı yok.İnadına kalabalık yerlerde bulunmanın bir anlamı yok" diye konuşan Soylu, vatandaşların mümkün olduğu kadar kendileri gibi karşılarındaki kişileri de koruması gerektiğini vurguladı.

Alınan tedbirler olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Soylu, "Bu tedbirlerin bir tek şeyi var. Mesafeyi kesmek. Kısıtladığınız andan itibaren görünüyor ki - koskoca ülkede tedbir ve sonuç alıyorsunuz - bu ailede bireyde çok mümkün. Bunu yaptığımız andan itibaren bununlar mücadelede çok büyük zafiyet yaşamayız" diye konuştu.

Kovid-19 immün plazma bağışının önemine de işaret eden Soylu, şunları söyledi. "Bu salgın döneminde özellikle hastalarımızın en çok ihtiyaç duyduğu tedavi yöntemlerinden bir tanesi de plazma türü tedavi. O açıdan, hastalığı geçirip Kızılay tarafından uygun görülenlerin plazma bağışında bulunmaları, bu süreçte ve hastalığın tedavi sürecinde önemli bir etkiye sahip. Burada, antikor üreten ve ürettiği antikor sonrasında plazma bağışı verenin inanın hastalıkla mücadeleye çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Gün bugün diyorum."