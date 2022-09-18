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Güncel

Bakan Soylu'dan polis ekiplerine teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 bin 725 ekip aracı ve 1949 motosikletli polis ekibinin sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdiğini bildirdi.

AA18 Eylül 2022 Pazar 19:19 - Güncelleme:
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Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"KPSS'ye giren adaylarımız için teyakkuzdaydık. Nüfus müdürlüklerimizce 07.00-15.00 saatleri arası 2 bin 466 adayın kimlik kartı başvurusu alındı. 6 bin 725 ekip aracı 1949 motosikletli polis ekibimiz sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi. Tüm ekiplerimize teşekkürler."

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