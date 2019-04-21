Bakan Soylu’dan şehit ailesine taziye telefonu

Iğdır Valisi Enver Ünlü, şehit ailesi ziyareti sırasında Bakan Soylu ile şehit ailesinin telefon görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu ile şehidin emekli olan korucu babası Ahmet Çiyapul ile telefonla görüştü. Görüşmede Bakan Soylu, “Allah rahmet eylesin. Allah bizi size mahcup etmesin inşallah” dedi.

Taziye çadırında bulunan bir şehit yakını ise, “Sizi çok severdi sizden çok memnundu” şeklinde konuştu.