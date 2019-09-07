Bakan Soylu'dan sert çıkış: Feryada ses çıkaramayacak kadar zavallılar

"DİYARBAKIR BAROSU, TERÖR ÖRGÜTÜ KONUŞUN DEDİĞİ ZAMAN KONUŞUYOR"

4 yıl fakülte okuyan, cübbe giyen ve biz Diyarbakır Barosu'na kayıtlıyız diyenlerle ilgili Bakan Soylu, "Çünkü herhangi bir şey olunca seslerini terör örgütü paralelinde çıkarmayı çok seviyorlar. Ben vicdanlarından, hukuk bilgilerinden, insanlıklarından da yoksun olduklarını düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim bu. Onları izliyorum ve takip ediyorum. Terör örgütü onlara konuşun dediği zaman Diyarbakır Barosu konuşuyor. Ne zaman terör örgütü eylem yapın dediği zaman Diyarbakır Barosu eylem yapmaya çalışıyor. Burunlarının dibindeki bir feryada bir acıya bir ses çıkaramayacak kadar zavallılar, zavallılar" diyerek konuşmasını bitirdi.