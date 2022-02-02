Donmuş halde bulundular! Bakan Soylu: Yunan birlikleri mağdura cani, FETÖ'ye müşfik

2 Şubat 2022 Çarşamba 13:23 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 14:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarih: 2.2 2022 Yer: İpsala Yunanistan Sınırı... Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

2 GÜN ÖNCE UYARMIŞTI

Bakan Soylu, 2 gün önce sosyal medya hesabından "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" mesajını paylaşmıştı.

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak öldüğü bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'02.02. 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12'ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur" denildi.