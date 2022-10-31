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Bakan Soylu'dan 'sınırımızda PYD olsun' diyen CHP'li Muharrem Erkek'e sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in skandal açıklamalarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi. Bakan Soylu, 'Terör koridoru savunucusu CHP'li Muharrem Erkek, PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor. Büyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saat Emperyalizmin operasyon çocukları...' ifadelerini kullandı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 15:42 - Güncelleme:
Bakan Soylu'dan 'sınırımızda PYD olsun' diyen CHP'li Muharrem Erkek'e sert tepki
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in terörü destekleyen ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Terör koridoru savunuculuğa soyunan Erkek, "Biz kardeşsek bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun bizim için sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Ortadoğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak, öncülük yapmak zorundayız" dedi.

Bakan Soylu ise sosyal medya hesabından yayınladığı video ile şu ifadeleri kullandı; "Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır CHP kimlerin elinde? Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, "terör koridoru" savunucusu CHP'li Muharrem Erkek, PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor. Büyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saat Emperyalizmin operasyon çocukları..."

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek

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