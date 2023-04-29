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Bakan Soylu'dan taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Nusaybin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Şehit olan Mehmet Gündüz için taziye paylaşımı yaptı.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 04:08 - Güncelleme:
Bakan Soylu'dan taziye mesajı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Mardin Nusaybin kırsalında, teröristlerle çıkan çatışmada Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Mehmet Gündüz'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

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