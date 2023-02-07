Bakan Soylu'dan yağma iddialarına ilişkin açıklama: Türkiye'de böyle bir şey mümkün değildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde kurulan kriz masasında depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

- Tarihimizin en büyük depremiyle karşı karşıyayız. Devlet bütün kurumlarıyla, vatandaşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle seferberlik halindedir. Kahramanmaraş'ta şu an tespit edilen 941 bina tamamen yıkıldı. Ağır hasarlı ve hasarlılar buna dahil değil.

- Arama kurtarma konusunda bütün ekiplerimiz dahil sahadadır. Yurt içi ve yurt dışından bir çok ekip görevinin başındadır.

- Bu depremdeki birinci önceliğimiz arama kurtarmadır. Arama kurtarma konusunda kendi ekiplerimiz dahil, bugüne kadar sivil toplumda akredite ettiğimiz ekipler dahil tüm kurum ve kuruluşlarda hazırladığımız ekipler dahil bugün sahadadır. Sahada olmayan ekip yok.

- Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta 11.000 çadır sevk ettik. Burada Jandarmamız, Polisimiz, TSK'mızdaki Mehmetçiklerimiz seferberlik halindedir. Şimdiye kadar Türkiye geneline 18.000 Jandarma sevk ettik.

- (Kahramanmaraş merkezli depremler) Türkiye genelinden şu ana kadar 18 bin jandarma, 10 bine yakın polis sevk ettik, 10 bin jandarma talimatı daha verdik.

- Bazı yerlerde yağma haberleri gibi haberler söz konusu, bir iki münferit o da küçük. Onlar da hemen tespit edildiler. Türkiye'de böyle bir şey mümkün değildir

- Hangi belediye, kuruluş olursa olsun siyasi partisine bakmadan AFAD'ın koordinasyonunda olabilecek her şeyi Türkiye'nin her tarafında gerçekleştiriyoruz.