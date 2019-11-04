Bakan Soylu'dan yakalanan DEAŞ'lılarla ilgili açıklama
Bakan Soylu yakalanan DEAŞ'lıların durumuyla ilgili, 'Elimizde bulunanları ülkelerine göndereceğiz.' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan DEAŞ'lıların durumuyla ilgili, "Elimizde bulunanları ülkelerine göndereceğiz." dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz.
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