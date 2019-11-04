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Bakan Soylu'dan yakalanan DEAŞ'lılarla ilgili açıklama

Bakan Soylu yakalanan DEAŞ'lıların durumuyla ilgili, 'Elimizde bulunanları ülkelerine göndereceğiz.' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan DEAŞ'lıların durumuyla ilgili, "Elimizde bulunanları ülkelerine göndereceğiz." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz.

MSB: Tel-Abyad´da PKK/YPG´ye ait tünel tespit edildi

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