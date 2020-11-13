İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2020 Cuma / 27 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7368
  • EURO
    9,1445
  • ALTIN
    469.205
  • BIST100
    1282.18
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Soylu'nun 89 yaşındaki halası hayatını kaybetti
Güncel

Bakan Soylu'nun 89 yaşındaki halası hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 89 yaşındaki halası Rukiye Dönmez hayatını kaybetti. Bakan Soylu, Trabzon'a gelerek halasının cenaze törenine katıldı.

IHA13 Kasım 2020 Cuma 16:06 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 16:08
ABONE OL

Öğle saatlerinde uçakla Trabzon’a gelen Bakan Soylu, daha sonra halasının cenazesine katılmak için Of ilçesine hareket etti. Of ilçesi Çarşıbaşı Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Rukiye Dönmez’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Kirazlık mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Bakan Soylu’nun halası Rukiye Dönmez’in 2 ay önce Korona virüse yakalandığı ancak daha sonra iyileştiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.