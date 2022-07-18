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Bakan Soylu'nun acı günü: Kuzeni Sefa Dönmez hayatını kaybetti

Trabzon'un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez (59), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırgan Fatih U. gözaltına alındı.

DHA18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:57 - Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde ilçede Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • sefa dönmez
  • silahlı saldırı

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