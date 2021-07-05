Bakan Soylu'nun istifa iddiasına AK Parti'den ilk tepki

5 Temmuz 2021 Pazartesi 16:47 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 16:47

İçişleri Bakanlığı sosyal medyada yer alan istifa iddialarını fotoğraflı bir paylaşımla yalanlamıştı. Bakanlığı'nın ardından bir mesaj da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

AK Partili Dağ, istifa iddialarına "Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız" sözleriyle tepki gösterdi.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

İçişleri Bakanlığı'nın tweet'ini paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Güne yeni bir YALAN ile uyandık, Kamuoyunu doğru bilgilendirme gecikmedi, Günün her vaktini milletimize hizmet için geçirme azmimizden VAZGEÇİREMEYECEKSİNİZ, Birlik ve beraberliğimizi BOZAMAYACAKSINIZ" dedi.