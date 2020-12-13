Bakan Soylu'nun konuşması gündem oldu: Oh, paralar PKK'ya gitmiyor

AA 13 Aralık 2020 Pazar 12:48 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 13:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu, eleştirilere cevap verdi.

Terör örgütünün saldırılarında şehit olan sivillerin fotoğrafını gösteren Soylu, HDP'ye 'Sizde haysiyet olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Hesabını vereceksiniz' diyerek tepki gösterdi.

'YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 320’YE DÜŞTÜ'

Yurt içindeki terörist sayısının 320’ye, örgüte katılımın ise 52'ye düştüğünü söyleyen Soylu, terörle mücadeledeki son durumu anlattı.

Bakan Soylu, "Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil'in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz" dedi.

"BİZİM YAPTIĞIMIZ SADECE TERÖRLE MÜCADELE DEĞİL, KALKINMA MÜCADELESİDİR"

Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, iş birlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz; İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz. Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir."

HDP'LİLER SOYLU'NUN KONUŞMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Bakan Soylu, PKK terörü ile mücadeleyi anlatırken, HDP'liler sıralara vurarak konuşmasını engellemeye çalıştı. Soylu, 'Bizim başımız ağrımaz onların sesini keseceğiz' diye yanıt verdi.

Görevlendirme yapılan belediyelerden bahseden Soylu, yeni projelerle ilgili, "Şimdi de Allah'a şükür beş yıldızlı otel yapıyoruz Hakkari'ye. Paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor" dedi.

"FETÖ BİR İSTİHBARAT ÖRGÜTÜDÜR"

Bakan Soylu, FETÖ ile mücadeleyi anlatırken de HDP'liler sıralara vurmaya devam etti.

Soylu, "FETÖ bir istihbarat örgütüdür, FETÖ bir terör örgütüdür. Ama FETÖ'nün yaptığı en önemli şey, biz 2 bin 200 yıllık devlet geleneği sahibiyiz değil mi. Çok zorluklar çektik. Geldiler kafamız bastılar ama devletin içindeki omurganın sağlamlığı bize yeniden devlet kurdurdu" dedi.