AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Başarır'ın, Edremit Belediyesince 20 Ağustos 2022'de düzenlenen 5. Edremit Kitap ve Kültür Sanat Fuar programındaki konuşmasına yer verildi.

Şikayete konu beyanların bazı basın-yayın organları ve internet haber sitelerinde de yer bulduğu kaydedilen fezlekede, Soylu'ya yönelik söylemlerle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.



Fezlekede, "27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.