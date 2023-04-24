Bakan Süleyman Soylu 24 TV'nin konuğu olacak

24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu ve Fadime Özkan soracak, İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

Seçime günler kala, meydanlar ne söylüyor?

Deprem bölgesinde seçim için neler yapılıyor?

Emniyette yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'ye karşı hangi adımlar atılıyor?

Seçim güvenliği hazırlıkları ne aşamada?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son gelişmeleri 24 Seçim Özel'de anlatıyor.

24 Seçim Özel yarın akşam saat 20.00'de 24 TV'de.