Bakan Süleyman Soylu, BAE'li ajanlar için 'Yargıda devam ediyor' dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddia edilen iki şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili, 'Yargıda devam ediyor.' dedi.