Bakan Süleyman Soylu, BAE'li ajanlar için 'Yargıda devam ediyor' dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddia edilen iki şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili, 'Yargıda devam ediyor.' dedi.
- AA
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Trabzon Günleri etkinliğine katılan Bakan Soylu, girişte gazetecilerin BAE için çalıştığı iddia edilen iki şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili sorusuna, "Yargıda devam ediyor." karşılığını verdi.
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