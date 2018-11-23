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2 bin 504 engelli memur alımı için tercihler 29 Kasım'da başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “2.504 engelli memur alımı için tercihler 29 Kasım’da başlıyor” açıklamasında bulundu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2504 engelli memur alım ilanı için tercihlerin 29 Kasım 2018 tarihinde başlayacağını ve 7 Aralık 2018 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda; ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden  534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2.504 kadronun atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı’na bildirildiğini açıkladı.

Tercih kılavuzunun Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na gönderildiğini ifade eden Bakan Selçuk, adayların 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerini belirtti.

Bakan Selçuk, “Engelli kardeşlerimizi kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz” dedi.

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