Bakan Tekin, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen "İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi" işbirliği protokolü imza töreninde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığındaki müsteşarlık görevini yürüttüğü dönemi anımsatan Tekin, o dönem peşinden koştuğu bir hayali olduğunu söyledi.

Tekin, Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, dünyada eşi benzeri görülmemiş ölçüde hem eğitim hem de spor anlamında tesisleşme süreci yaşandığını kaydederek, "Bunun içini doldurabilecek, sporla eğitimi, akademik eğitimle sportif eğitimi yan yana getirecek bir süreci yürütmenin Milli Eğitim Bakanlığının görevi olduğunu düşünüyordum ve bunu kendime hayal edindim. O tarihte, 2014 yılında 'Proje Okulu' diye bir kavram hayata geçirdik. Meslek liselerinde başladık. Spor liselerimizi tematik hale getirip, küçük yaşlardan itibaren gençlerimizin, çocuklarımızın yeteneklerine uygun sportif eğitim almalarını ve bu şekilde Türkiye'nin sportif altyapısına hizmet edebileceğimizi düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin'den Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne ilişkin açıklama "Proje Okul" tanımlaması yapılan okullarda müfredat oluşturmak, eğitici kadroların görevlendirilmesi gibi konularda istisnai özellikler getirdiklerini belirten Tekin, ticaret ve sanayi odaları ile büyük sanayi kuruluşlarıyla ortak meslek liseleri yaptıklarını dile getirdi.

Tekin, sportif anlamda başta, Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere, spor federasyonlarıyla ortak okullar açarak, çocukların "Akademik eğitim mi, sportif eğitim mi" kavgasının içine sokmadan hem sportif altyapısının gelişmesi hem de akademik eğitimini sağlıklı bir şekilde almasını temin etmek üzere projeler geliştirdiklerini anlattı.

Bunun en başarılı örneğinin Türkiye Voleybol Federasyonuyla beraber yürüttükleri Ankara'daki Voleybol Lisesi olduğunu belirten Tekin, bunun ardından da Teknik Direktör Fatih Terim'le 2014'te Riva'daki Futbol Lisesi'ni hayata geçirdiklerini aktardı.

Bakan Tekin, bugün Türkiye Basketbol Federasyonuyla ülkeye, millete hizmet edebilecek büyük bir projenin bir ayağını daha hayata geçirmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi:



"Bu projelerimizle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren alıp, ilgili ya da yeteneklerinin olduğu spor dallarında, o spor dalının gerektirdiği düşünce biçimlerini kazandırarak, kültürünü geliştirerek, çocuklarımıza, gençlerimize rol model olabilecek, yurt dışında ülkemizi temsil edebilecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle zeki, çevik ve ahlaklı sporcu olarak yetiştirebileceğimiz hizmeti vermek için çaba sarf ettik. Bunun başlangıcını yaptık."

ÇOCUKLARA KARİYER REHBERLİĞİ YAPILACAK

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerinde inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nin 29 yıllığına bakanlık uhdesinde olacağını kaydeden Tekin, şöyle devam etti:

"Okulun derslikleri, spor salonları, eğitim materyalleri federasyon tarafından donatılmış olacak. Okulun programları ve ders sistematiği Basketbol Federasyonunun belirleyeceği uzmanlarca hazırlanacak, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızla irtibatlı olarak onaylanıp yürürlüğe sokulacak. Öğrencilerimiz TBF'nin eğitim, kamp, antrenman ve müsabakalarına katılacak. Federasyonumuz çocuklarımıza bu anlamda kariyer rehberliği yapacak. Hakemlik, antrenörlük, kondisyonerlik, spor yönetimi gibi eğitim seminerleri ve benzeri organizasyonlar yürütülecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın mevzuatına uygun bir biçimde öğrencilerimize başarı bursu ve harçlık ödemesi de yapılacak."