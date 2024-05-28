Bakan Tekin, 'Dünya Oyun Oynama Günü'nde çocuklarla oyun oynadı

Bakan Tekin, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türkkonut Emel Önal İlkokulu'nda '28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nde düzenlenen şenliğe katıldı. Bakan Tekin, bahçede öğrencilerle birlikte yakan top, mendil kapmaca, çuval yarışı, ip atlama, halat çekme oyunu oynadı. Bakan Tekin, oyunların ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Tekin, daha sonra okulun öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ocak ayında öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünülen geleneksel çocuk oyunlarının okul ortamlarında canlandırılması, ders içi ve ders dışı faaliyetlerde yer alması ve okul bahçelerinde geleneksel çocuk oyunlarının oynanmasını teşvik etmek amacıyla 'Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Öğretmen Uygulama Kılavuzu' hazırlandı. Kılavuzda, çocukların akranlarıyla birlikte oynadıkları oyun içinde keyifle yer almalarının sağlanması, iletişim ve duyuşsal becerilerini geliştirmesi, mümkün olduğunca okul bahçelerini, açık havayı kullanarak fiziksel aktivite gerektiren oyunlar ile öğrencilerin sağlıklı bireyler olmalarına katkıda bulunulması için okullarda öğretmen liderliğinde ya da öğrencilerin bireysel zamanlarında geleneksel çocuk oyunlarını oynamaları tavsiye edildi.