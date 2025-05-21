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Bakan Tekin: Eğitimde Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 3-4 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek 1. Uluslararası Eğitim Kongresi'nde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama süreci, dijital çağın eğitim boyutu ve öğretmen yetiştirme politikalarının bilim insanları ve eğitimcilerle birlikte değerlendirileceğini açıkladı. Kongre, katılımcı ve yenilikçi bir eğitim vizyonu oluşturmayı hedefliyor.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
Bakan Tekin: Eğitimde Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa ediyoruz
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Onursal başkanlığını Tekin'in yapacağı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Kongre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" temasıyla 3-4 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama sürecinin sonuçlarını analiz etmek, modelin etkinliğini değerlendirerek öğretmen ve öğrencilerce daha iyi anlaşılması için öneriler geliştirmek amacıyla düzenlenecek Kongreye başvurular sonuçlandı.

Bu kapsamda, modeli uygulayan öğretmenler ile bu alanda akademik çalışma yürüten araştırmacılar tarafından gönderilen bildiriler, Bilim ve Değerlendirme Kurulu tarafından çift-kör hakem yöntemiyle değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan bildiriler, Kongre'de sözlü ya da poster sunumu olarak yer almaya hak kazandı.

Kabul edilen bildiriler arasından sözlü sunum yapacak katılımcılar, eş zamanlı oturumlarda 15 dakikalık sunumlar gerçekleştirecek. Poster bildirileri ise kongre alanında sergilenecek.

Başvuru sonuçlarına "egitimkongre.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilir.

"YENİLİKÇİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN TÜM PAYDAŞLARIMIZLA AYNI MASADAYIZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tekin de "Eğitimde Türkiye Yüzyılı" vizyonunun hep birlikte inşa edildiğini belirtti.

Kongrenin başvuru sonuçlarının açıklandığını bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"3-4 Haziran'da Ankara'da gerçekleştireceğimiz bu önemli buluşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama sürecine dair verileri birlikte değerlendirecek, öğretmenlerimizi yetiştirme politikalarımızı, dijital çağın eğitim boyutunu ve sahadan gelen deneyimleri alanında uzman kişilerle hep birlikte tartışacağız. Bilimsel temelli, katılımcı ve yenilikçi bir eğitim sistemi için tüm paydaşlarımızla aynı masadayız. Kongremizin hayırlı olmasını diliyor, Türkiye'nin eğitim geleceğine katkı sunmasını temenni ediyorum."

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