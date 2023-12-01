Bakan Tekin: Herkes taşın altına elini sokmalı

Gaziosmanpaşa'daki Ömer Halaç Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında konuşan Tekin, okulun yapımında emeği geçen Halaç ailesine, hayatını kaybeden Ömer Halaç için rahmet dileklerini iletti.

Tekin, bakanlık olarak Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılanları defaatle dile getirdiklerini, son 20 yılda, Cumhuriyet döneminden 2001-2002 yılına kadar yapılan derslik, okul ve öğretmen ataması sayısının en az ikiye katlandığını söyledi.

Bakan Tekin, "Eğitim dediğimiz şey tek başına devletin, Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmenlerin yapacağı bir şey değil. Toplum bütün katmanlarıyla sistemin içerisine dahil olmalı. Hep beraber eğitimle ilgili olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız." diye konuştu.

Öğrencilerin ve ebeveynlerin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiğini vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Çocuklarımıza okula başladıkları zaman aile terbiyesi, anne-baba sevgisi, vatan sevgisi gibi kavramları mutlaka kazandıracağız. Çocuklarımız eğitim-öğretim hayatındayken davranışlarımızla, yaptıklarımızla çocuklarımıza örnek olacağız. Unutmayalım eğitimin en önemli parçası evdeki yaşantımız. Çocuklarımızın dijital bağımlılığından, obeziteden ve benzeri problemlerden söz ediyorsak bunun sorumlularından en önemlisi anne-baba olarak bizleriz. Evde tüm vaktimizi televizyon karşısında geçirip çocuklarımızla iki kelam etmezsek, iki sayfa kitap okumazsak, çocuklarımıza öğretmenlerimizin okulda verdiği davranışları asla kazandıramayız. Veliler de bizim önemli paydaşlarımızdan bir tanesi."

"HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ SOKMALI"

Bakan Tekin, yerel yönetimlerin katkısını çok önemsediğini belirterek, programa gelişinde 3 muhtarın kendisinden okul istediğini, kendilerinin de gerek devlet gerekse destek olan hayırseverlerle okulları planlamaya almak istediklerini anlattı.

Bakanlık olarak en çok okulların yapılacağı yerler konusunda problem yaşadıklarına işaret eden Tekin, "Yerel yönetimler bu konuda bize destek olmazsa katkı vermezse okul yapma imkanımız olsa bile bunları maalesef yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, yerel seçimlere dikkati çekerek, "Seçimler yaklaşıyor, sizlerden istirhamım oy verirken adaylardan eğitim-öğretim sürecine destek olma sözü ve vaadi arayın. Bize, eğitim öğretim sürecine destek olacak adaylarla yola devam edin. Madem eğitim-öğretim gelecek kuşaklarımızı kurtaracak, herkes taşın altına elini sokmalı." diye konuştu.

Başta Halaç ailesi olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür eden Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu haftayı Engelliler Haftası olarak değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız bu süreçte engellilerle ilgili tüm engellerin aşılması için bizlere sürekli talimat veriyor. Ben diyorum ki aslında toplumdaki herkes aynı düzeyde engelli ve bu anlamda eğitime muhtaç. Aramızdan kimileri içindeki hırs, fesat, fitne ya da benzeri düşüncelerle benim gözümde engelli. Kimisinin engelini fark ediyoruz, kimisinin fark edemiyoruz. Aslında hepimizin bir engeli var. Dolayısıyla hepimiz bu anlamda eşit yaratılmış insanlarız. Eşit yaratıldığımıza göre hepimiz eşit bir eğitim sürecinin içerisine tabi olmalıyız. Hem geleneğimiz hem Sayın Cumhurbaşkanımızın bakışı hem de Milli Eğitim Bakanı olarak bizlerin bakışı bu şekilde."

Konuşmasının ardından Bakan Tekin'e Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından tablo ve kitap hediye edildi.

Bakan Tekin ve diğer protokol üyeleri, kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi.

Tekin ve beraberindekiler daha sonra okulda incelemelerde bulundu.

Programa, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Halaç ailesinin üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.