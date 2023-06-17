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  • Bakan Tekin Kahramanmaraş'ta: Öğrencilerin akademik kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız
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Bakan Tekin Kahramanmaraş'ta: Öğrencilerin akademik kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve hasar gören okulların yapılacağını belirterek, 'Öğrenci arkadaşlarımızın bu süre içerisindeki akademik kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız.' dedi.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 14:04 - Güncelleme:
Bakan Tekin Kahramanmaraş'ta: Öğrencilerin akademik kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız
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Tekin, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya ve ardından milli eğitim personeliyle il değerlendirme toplantısına katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünü ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret eden Tekin, Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Vadisi'nde yakınlarını kaybeden öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak olayın bütün boyutlarını düşünüp her bir konuda gereken tedbirleri almak için burada olduklarını ifade eden Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapabileceğimiz şeyler belli. Yıkılan okullarımız ve hasar gören okullarımızla ilgili alınması gereken maddi tedbirler var. Bunları alacağız. Onun planlamasını yapacağız. Öğrenci arkadaşlarımızın bu süre içerisindeki akademik kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız. Ama en önemlisi burada çalışan öğretmen arkadaşlarımızın hem psikolojik hem fiziksel olarak daha iyi şartlarda çalışması için acılarını hafifletecek tedbirler almak açısından yapabileceklerimizin neler olduğunu, kendi meslekleri açısından alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu, istişare etmek üzere bugün buradayız."

Milli Eğitim Bakanlığının bir aile havası içinde çalışmaya devam edeceğini dile getiren Tekin, bölgedeki öğretmenlerin huzuru, daha iyi ortamda çalışmalarının çok önemli olduğunu kaydetti.

Bakan Tekin, "Alınması gereken tedbir her ne ise onu alacağımızı taahhüt ediyoruz. Şunu bilin ki gücümüz ve nefesimiz yettiğince bu anlamda tedbir almak için biz varız. Mücadele edeceğiz." diye konuştu.

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