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Bakan Tekin, şehit öğretmen Yılmaz'ı andı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'de 7 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz için anma mesajı yayımladı.

AA16 Temmuz 2024 Salı 10:34 - Güncelleme:
Bakan Tekin, şehit öğretmen Yılmaz'ı andı
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Tekin, mesajında, genç yaşta, tertemiz yüreği ve Türkiye sevdasıyla mukaddes topraklar için şehit düşen Necmettin öğretmenin hatırasının milletin kalbinde daima yaşayacağını belirtti.

Necmettin Yılmaz'ın cesareti ve fedakarlığının, vatanın her türlü tehdide karşı koruma kararlılığını pekiştireceğini anlatan Tekin, "Necmettin öğretmen ve tüm şehitlerimizin adı, vatanımızın her köşesinde, öğrencilerimizin zihinlerinde ve gönüllerinde ebediyen yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak şehit öğretmenlerin bıraktığı emanetlere sahip çıkmanın, onların canlarını feda ettiği aziz değerleri yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın sadece bir görev olmadığını, aynı zamanda milli bir borç olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin idealleri ve hasletlerini sonsuza dek koruyacak ve her bir Türk evladına aktaracağız. Bu vesileyle, eğitim camiamıza ve milletimize bir kez daha taahhüt ediyoruz, şehitlerimizin bıraktığı manevi miras, bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecek ve her adımda onların aziz hatıralarıyla ilerleyeceğiz. Devraldığımız bu mukaddes görevle genç nesillerimize vatan sevgisini, birliği ve beraberliği nakşetmeye devam edeceğiz. Necmettin öğretmenimiz ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun."

  • Yusuf Tekin
  • Necmettin Yılmaz
  • şehit

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