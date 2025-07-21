Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "LGS'de şaibe" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'da bir öğretmenin sınav kitapçığını sınav öncesi PDF olarak paylaştığı iddialarını da yanıtlayan Tekin, bunun sınav günü çekilmiş bir görüntü olduğunu ve herhangi bir sızdırma söz konusu olmadığını söyledi.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR

"O gün ülke genelinde 55 kural ihlali bildirimi yapıldı, bu olay da onlardan biri. Aynı gün soruşturma başlattık" diyen Tekin, söz konusu öğretmenin sınav esnasında sınava katılmayan bir öğrencinin kitapçığından fotoğraf çektiğini, bu görüntüleri daha sonra dört dershane öğretmeniyle paylaştığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sınav güvenliği ile ilgili bütün tedbirler ÖSYM standartlarında alındı. Olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık. Soruları bizim okullarımızdan öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlamında üniversitelerden öğretim üyelerine soruların bilimselliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir.

LGS ANALİZ RAPORU

Daha önceki yıllarda hazırlanana analiz raporunun teknik bilgi kısmını çıkarıp 3-5 sayfa olarak aynısını yayımladık. Şeffaflık eleştirisi getirilebilecek her türlü veriyi paylaştık paylaşabiliriz.

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