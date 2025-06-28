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Bakan Tunç açıkladı: Oltu'daki maden kazası yargıya taşındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'un Oltu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Bakan Işıkhan, yaşanan elim kaza nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 22:48 - Güncelleme:
Bakan Tunç açıkladı: Oltu'daki maden kazası yargıya taşındı
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Tunç, "Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzurum'daki maden ocağında yaşanan göçük nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Erzurum'un Oltu ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Vefat eden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yaşanan elim olayı araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."

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