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Bakan Tunç'tan sert tepki: Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı

AİHM'in FETÖ ihlali kararıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Kararın gerekçesini bekliyoruz. Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı.' dedi.

IHA28 Eylül 2023 Perşembe 12:42 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan sert tepki: Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı
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Adalet Bakanı Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye aleyhinde aldığı kararın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ davasında mahkum edilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetmişti. Verilen karara ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin iç hukuk standardını hiçe saydığını ve yetkisini aştığını ifade ederek, "İlk derece mahkemesinden istinafa, Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'ne her derecedeki yargılama makamlarımızın delilleri yeterli gördüğü bir dava hakkında AİHM'in yetkisini aşarak delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesi kabul edilemez. Bu karar sadece o dosya bakımından geçerlilik teşkil ediyor. Tabii ki o da iç hukuk uygulamamızda karar tebliğ edildikten sonra değerlendirilecektir" dedi.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ZABIT KATİPLİĞİ İLE AÇIKLAMA YAPILACAK"

Bakan Tunç, zabıt katibi atamalarına ilişkin soru üzerine mülakatların yapıldığını, değerlendirme aşamasında bulunduklarını ifade etti. Tunç, "20 bini aşkın zabıt katibimizin alımıyla ilgili daha önce Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı bir husus vardı. Bunların sınavları, mülakatları yapıldı. Son değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu açıklama yapılacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Altın Portakal Film Festivali'nde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapıldığı gerekçesiyle festivalden çekilmesine ilişkin soru üzerine Tunç, bunun bir talihsizlik olduğunu belirterek, "Altın Portakal Film Festivali'nde terör örgütünün propagandasının yapılmasına müsaade edilemez. Kültür Bakanımızın vermiş olduğu karar, çok değerli bir karar. Özellikle terör konusunda hep beraber milletçe kararlı olmamız gerekir. Bu kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermememiz lazım. Özellikle Altın Portakal gibi geleneksel hale gelmiş bir festivalde terör örgütünün propagandasının yapılmasına kesinlikle müsaade edilemez. Kültür Bakanlığımızın almış olduğu kararı çok doğru buluyoruz" diye konuştu.

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