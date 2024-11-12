Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte Türkiye Adalet Akademisini ziyaret etti.

Bakan Tunç: Cumhuriyet savcılarımızı tehdit eder vaziyette konuşmalar yapmak yakışmaz Bakan Tunç, Türkiye Adalet Akademisinde verilen eğitimin niteliğini daha da yükseltmek konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Adalet Akademimizin eğitimlerinin daha nitelikli hale getirilmesi, hakim ve savcılarımızın gerek meslek öncesi gerek meslek içi eğitimlerinin daha etkin şekilde gerçekleştirilmesi konusundaki kararlılığı ortaya koyan cümleleri Yargı Reformu Strateji Belgesinde de göreceğiz." dedi.

Bakan Tunç, TBMM Adalet Komisyonu üyelerinin öneri ve tekliflerinin önem taşıdığını belirterek, "Vatandaşlarımızla birlikte daha fazla vakit geçiriyor, onların taleplerini dinliyorsunuz. Sorunları yerinde tespit edebildiğiniz için bize sunacağınız öneriler çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Narin davasında önemli detay! Bakan Tunç mahkemenin yeni talebini duyurdu Adalet Akademisi hakkında komisyon üyesi milletvekillerine bilgi veren Bakan Tunç, "Kurum içerisinde kütüphanemiz ve bir adliye ile aynı özelliklere sahip uygulama adliyemiz var. Hukukçu gençlerimiz orada müracaattan duruşma salonuna varıncaya kadar tüm konuları dikkatle işliyorlar. Kürsüye daha donanımlı hazırlanmaları için pratik ve teorik tüm eğitimleri alıyorlar." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Tunç komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte Adalet Akademisi bünyesinde bulunan uygulamalı eğitim bölümlerini ve atölyeleri gezdi, hakim ve savcı yardımcılarıyla eğitimleri üzerine değerlendirmelerde bulundu, sohbet etti.

Bakan Yılmaz Tunç, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve komisyon üyeleri ayrıca uygulama adliyesinde yapılan bir duruşmayı da izledi daha sonra da Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi Eğitim Programları çerçevesinde verilen Mesleki İletişim dersine konuk oldu.