Bakan Tunç, BAE Adalet Bakanı Al Nuaimi ile bir araya geldi

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ortak bir tarihi geçmişe ve kültürel değerlere sahip ülkelerimiz arasındaki adli işbirliğinin geliştirilmesi ve hukuki konular üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Sahip olduğumuz ortak değerlerden güç alarak ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."