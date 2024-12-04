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  • Bakan Tunç, BAE Adalet Bakanı Al Nuaimi ile bir araya geldi
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Bakan Tunç, BAE Adalet Bakanı Al Nuaimi ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Adalet Bakanı Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 20:22 - Güncelleme:
Bakan Tunç, BAE Adalet Bakanı Al Nuaimi ile bir araya geldi
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ortak bir tarihi geçmişe ve kültürel değerlere sahip ülkelerimiz arasındaki adli işbirliğinin geliştirilmesi ve hukuki konular üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. Sahip olduğumuz ortak değerlerden güç alarak ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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