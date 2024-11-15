Bakan Tunç'un açıklamalarında satır başları;
* Sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttı. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Cezasızlık algısı ile ilgili ciddi çalışmalarımız var.
* Bir inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri incelemelerini yapıyorlar. Denetimden çekinmeye gerek yok. Eksiğiniz varsa telaşlanırsınız.
* Burada bir suçluluk telaşında bulunmamak gerekir. Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerekir.
* Yargı tacizi ne demektir. Yargı kimseden talimat almaz.
* Bağımsız ve tarafsız yargının başlatmış olduğu soruşturmaları yargı tacizi diye değerlendirmek şuursuz bir harekettir.