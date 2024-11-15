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  • Belediyelere konser incelemesi! Bakan Tunç: Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerekir
Güncel

Belediyelere konser incelemesi! Bakan Tunç: Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerekir

Eskişehir'de 9. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Bir inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri incelemelerini yapıyorlar. Denetimden çekinmeye gerek yok. Eksiğiniz varsa telaşlanırsınız. Burada bir suçluluk telaşında bulunmamak gerekir. Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerekir.' dedi.

15 Kasım 2024 Cuma 11:32 - Güncelleme:
Belediyelere konser incelemesi! Bakan Tunç: Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerekir
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Bakan Tunç'un açıklamalarında satır başları;

* Sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttı. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Cezasızlık algısı ile ilgili ciddi çalışmalarımız var.

* Bir inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri incelemelerini yapıyorlar. Denetimden çekinmeye gerek yok. Eksiğiniz varsa telaşlanırsınız.

* Burada bir suçluluk telaşında bulunmamak gerekir. Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerekir.

* Yargı tacizi ne demektir. Yargı kimseden talimat almaz.

* Bağımsız ve tarafsız yargının başlatmış olduğu soruşturmaları yargı tacizi diye değerlendirmek şuursuz bir harekettir.

  • Adalet Bakanı
  • Yargı Paketi
  • Cezasızlık algısı

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