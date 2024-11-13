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Bakan Tunç, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ve beraberindeki heyeti kabul etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

DHA13 Kasım 2024 Çarşamba 19:28 - Güncelleme:
Bakan Tunç, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan ve beraberindeki heyeti kabul etti
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Bakan Tunç, görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Sayın Faik Zeydan ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Ortak ve köklü bir maziyi paylaşan ülkeler olarak başta adli iş birliğimiz olmak üzere her alandaki ilişkilerimizi değerlendirdik, ortak çalışmalarımızı daha etkin hale getirmek için atacağımız adımları konuştuk" ifadelerine yer verdi.

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