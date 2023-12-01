Bakan Tunç: İsrail eninde sonunda yargılanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* (Gazze'de yaşananlar) Bir an önce akan kan durmalıdır. İnsan hakları, uluslararası hukuk ayaklar altında. İsrail eninde sonunda yargılanacak.

* (TTB yönetiminin görevden alınması) TTB Başkanı bir iddiada bulunmuştu. Başkanın iddiası kabul edilebilir bir iddia değildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin böyle bir şey yapması mümkün değildir. Bu konuşma yargının konusu oldu. Soruşturma başlatılmıştı. Süreç devam ediyor.

* (Libya tezkeresine ret oyları) CHP ve HDP için Doğu Akdeniz'deki haklar öncemli değil.