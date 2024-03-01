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Bakan Tunç, İsrail'in yardım kuyruğundaki Filistinlileri hedef almasını kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'İşgalci İsrail'in, yardım kuyruğundaki Filistinlileri hedef almasını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.' ifadesini kullandı.

AA1 Mart 2024 Cuma 00:03 - Güncelleme:
Bakan Tunç, İsrail'in yardım kuyruğundaki Filistinlileri hedef almasını kınadı
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in, yardım kuyruğundaki Filistinlileri hedef almasını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de masum insanları katleden, soykırım yapan İsrail'in hain saldırıları asla kabul edilemez. 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuku ayaklar altına alan, gözü dönmüş, canice hareket eden, savaş suçu işleyen İsrail'in saldırıları bir an önce durmalıdır. İsrailli yöneticiler ve destekçileri, işledikleri insan hakları ihlallerinin, söndürdüğü ocakların, hayattan kopardığı masum canların hesabını bir gün mutlaka ödeyecektir."

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