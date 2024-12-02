Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, baro yönetimiyle yargının kurucu unsurlarından avukatlar için yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

İstanbul 2 No'lu Barosu ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlim ve Medeniyet Topluluğu öğrencilerini Bakanlığımızda misafir ettik.



Baro yönetimiyle yargının kurucu unsurlarından avukatlarımız için yaptığımız çalışmaları değerlendirdik. Öğrencilerimizle ise hem tecrübe... pic.twitter.com/IcPAYOUDt5 — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 2, 2024

Öğrencilerle de hem tecrübe paylaşımında bulunduklarını hem de yargı mesleklerinin gelişimi üzerine sohbet ettiklerini kaydeden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin heyecanı, gelecekle ilgili hayalleri bizleri de mutlu etti. Her bir öğrenci kardeşimize eğitim hayatlarında başarılar temenni ediyor, hak arama hürriyetinin güvencesi olan avukatlarımıza da icra ettikleri bu kutsal vazifede muvaffakiyetler diliyorum."