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Bakan Tunç Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'ı ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 18:28 - Güncelleme:
Bakan Tunç Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'ı ziyaret etti
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Bir dizi ziyarette bulunmak ve Sapanca ilçesinde "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu"na katılmak için kente gelen Tunç, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Tunç, Sakarya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alemdar'ı tebrik etti.

Sakaryalıların her daim AK Parti'nin destekçisi olduğunu, kentin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm seçimlerde en yüksek oyu veren illerin başında geldiğini belirten Tunç, "O nedenle Sakaryalı hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar için ne yapsak azdır. Yeni dönemde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Serdivan tecrübesinden sonra şimdi büyükşehirde Sakaryalılara hizmet edecek. Bu noktada bütün projelerinin arkasındayız." diye konuştu.

Tunç, Sakarya'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar önemli hizmetler gerçekleştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da bu hizmetler kesintisiz şekilde artarak devam edecek. Bizler hem Adalet Bakanlığına düşen hem de diğer konularda zaten milletvekillerimizle de sürekli istişare halindeyiz, Sakarya için yapılabilecekleri Ankara'dan takip ediyoruz. Onlar da takip ediyorlar sağ olsunlar. Sayın Valimizin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediye Başkanımızın yereldeki başkanlığıyla Sakarya'mız yeni dönemde de hizmetleri kesintisiz almaya devam edecek."

"SAKARYA TÜM ALANLARDA GELİŞMESİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Sakarya'da adliye binasının temelini attıklarını anımsatan Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Süresi içerisinde adalet binamızı tamamlayarak 102 bin metrekare kapalı alanı olan, Sakarya'nın ihtiyacını karşılayacak adalet binamızı Sakaryalılarımızın ve yargı çalışanlarımızın, hakimlerimizin, savcılarımızın, avukatlarımızın hizmetine sunmak için çalışacağız. İlçelerimizde daha önce iktidarlarımız döneminde adalet binaları yapılmıştı. Birkaç ilçemiz daha var planladığımız. Onları da gündemimizde, takip edeceğiz. O ilçelerimizin de ihtiyacını karşılamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Tunç, milletvekilleriyle Sakaryalılara en güzel hizmeti vermenin gayretinde olacaklarını çünkü kentin her şeyin en güzeline layık olduğunu belirterek, şehrin başta tarım, ticaret, sanayi, turizm, eğitim olmak üzere tüm alanlarda gelişmesini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Tunç'a bugüne kadar kente yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Sakarya'nın kardeşlik coğrafyası, Türkiye'nin mozaiği olduğuna işaret eden Alemdar, "Görev süremiz içerisinde şehrimize hayırlı hizmet etmek, daha güzel çalışmalar ortaya koymak için sizlerle beraber olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından görüşme, basına kapalı devam etti.

Ziyarette Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları ve daire müdürleri yer aldı.

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