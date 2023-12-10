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  • Bakan Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada olay yerini inceleyen polisler hakkında soruşturma açıldı
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Bakan Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada olay yerini inceleyen polisler hakkında soruşturma açıldı

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı' ifadelerine yer verdi.

10 Aralık 2023 Pazar 17:14 - Güncelleme:
Bakan Tunç: Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazada olay yerini inceleyen polisler hakkında soruşturma açıldı
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X sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Adalet Bakanı Tunç, "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında #adlisoruşturma başlatılmıştır."

"Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir."

"Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." açıklamasında bulundu.

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