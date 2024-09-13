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Bakan Tunç: Yakalama kararı çıkaracağız

Narin cinayeti soruşturmasının devam ettiğini belirten Adalet Bakanı Tunç, İsrail'in katlettiği Türk aktivist Eygi için, 'Ayşenur kardeşimizin hakkını, hukukunu savunma noktasında başından beri takiplerimizi sürdürdük. Uluslararası alanda yakalama kararı çıkaracağız' dedi.

13 Eylül 2024 Cuma 14:48 - Güncelleme:
Bakan Tunç: Yakalama kararı çıkaracağız
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli Valiliği'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un konuşmasından bazı satırbaşları:

'Deliller toplanmaya çalışıldı, şüpheli şahısların ifadeleri alındı, tutuklamalar gerçekleşti. Şu anda 10 kişi tutuklu. Narin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku örneği incelemeye tabii tutuldu. biraz zaman alacak incelemeler, bunlar neticesinde bir takım veriler ortaya çıkacak.'

"Ayşenur kardeşimizin hakkını, hukukunu savunma noktasında başından beri takiplerimizi sürdürdük. Uluslararası alanda yakalama kararı çıkaracağız."

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