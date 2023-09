Bakan Tunç: Yargıtay'ımızın Gezi Olayları ile ilgili verdiği kararda, yargıya yönelik saldırıları bir kez daha gördük

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde inşa edilen Tosya Adalet Sarayının açılış törenine katıldı. Törende Bakan Tunç'un yanı sıra Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu milletvekilleri Serap Ekmekçi" ve Halil Uluay, kent protokolü ve davetliler hazır bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM GEÇİREREK ÇOK GÜZEL MEKANLARDA ADALET VERİR HALE GELDİK"

Açılış töreninde konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Biz meslek hayatımız itibariyle adliye binalarımızın eski haliyle yeni halini kıyaslama imkanına sahibiz. Geldiği hali gurur verici, eski hali o kadar rencide ediciydi. Çok büyük bir dönüşüm geçirerek çok güzel mekanlarda adalet verir hale geldik. Hepimizi gururlandırıyor" dedi.

"400'E YAKIN ADALET SARAYINI ÜLKE GENELİNDE İNŞA ETTİK"

Daha sonra konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet saraylarında önemli dönüşümlerin yapıldığını belirterek, "Bizim avukatlık yaptığımız yıllarda, 15-20 yıl önce adalet sarayları, merdiven altında, hükümet konaklarının içerisinde köşelere sıkışmış vaziyette, bilgisayarlar yoktu, daktilo sesleri gelirdi ve hakim savcıların görev yaptığı mekanlar, duruşma salonları gerçekten adalet hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sunulmasına imkan vermeyecek nitelikteydi. Fotokopi kağıtları avukatlardan istenir durumdaydı. O günleri çok çabuk unuttuk. Şimdi yaklaşık 400'e yakın adalet sarayını ülke genelinde inşa ettik. Programda olanlar, devam eden, projesi çizilen, ihale süreci devam edenler var. 6 Şubat depremleri nedeniyle de 11 vilayette ağır hasar gören binalarımızı yeninden inşa edeceğiz. Onları da süratli bir şekilde, 1-2 yıl içerisinde o şehirlerimize kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Önceliğimiz deprem bölgesi. Teknolojinin bütün imkanlarını da adalet hizmetlerine sunmanın gayretindeyiz. Özellikle dünyada yargı hizmetlerinde teknolojiyi en iyi kullanan ülkelerin başında geliyoruz. Özellikle UYAP sistemimiz, hakim ve savcılarımızın dosya takibi, avukatlarımızın dava açabilmeleri, bürolarından görüntülü sistem ile duruşmalara katılabilme imkanını sağlıyor" diye konuştu.

"İNSANIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İnsanların güçlenmesi için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Tunç, "Daha hızlı ve kaliteli hizmetin sunulması ve ülkemizin kalkınması noktasındaki kesintisiz yürüyüşümüzü inşallah devam ettireceğiz. Önce insan demeye devam edeceğiz, insanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz, eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre varıncaya kadar her alanda insanımızı güçlendireceğiz. Nereden nereye geldiğimiz, sağlıkta, eğitimde, adalette, her alanda belli. Her alanda insanımızı güçlendirmenin gayreti içerisinde olduk. Bundan sonra da 'önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek insanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ BİRER BİRER KALDIRDIK, BUNDAN SONRA DA ENGEL OLMAK İSTEYENLER OLURSA ONLARIN ÖNÜNDE MİLLETİMİZLE BERABER DURACAĞIZ"

Adaletin önünde engel olmaya çalışanların karşısında durmaya devam edeceklerini kaydeden Tunç, "Adaletten hiç ayrılmadan, hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'de yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını tam anlamıyla daha da ileriye taşıyarak hukukun üstünlüğüne inanarak, vatandaşlarımızın hak kayıplarının asgariye indirilmesi ve onların yargı hizmetlerinden en kaliteli ve hakkaniyetli şekilde yararlanması gayreti içerisinde olacağız. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık, bundan sonra da engel olmak isteyenler olursa onların önünde milletimizle beraber duracağız. Demokrasi çıtamızı güçlendirmeye, milli iradenin bayrağını hiçbir zaman yere düşürmemeye gayret göstereceğiz. Bunu hep sizin desteği ile yaptık. Gezi olaylarında sizlerin desteğiyle, birlik, bütünlüğü sayesinde aştık. 17-25 Aralık Yargı ve Emniyet Darbesi sürecinde sizlerin verdikleri desteklerle aştık. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi kalkışmasında milletimizin desteği ile demokrasimize, milli iradeye sahip çıktık. Yargımızı, yargı mensuplarımıza o gece kahramanca mücadele eden ve darbecilere karşı ilk dakikalardan itibaren soruşturmaları başlatan yargı mensuplarımıza müteşekkiriz. Milletimizle beraber hareket ettiler, işte milletin yargısı bu" ifadelerini kullandı.

"DÜN YARGITAY'IMIZIN GEZİ OLAYLARI İLE İLGİLİ VERDİĞİ KARARDA, YARGIYA YÖNELİK SALDIRILARI BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

Gezi Olayları ile ilgili Yargıtay'ın aldığı kararı eleştirenlere cevap veren Bakan Tunç, "Birilerinin hazmedemediği, yargıya sürekli taş atanlar, sürekli karalama çalmaya çalışanlar, dün Yargıtay'ımızın Gezi Olayları ile ilgili verdiği kararda, yargıya yönelik saldırıları bir kez daha gördük. Yargı bağımsız, tarafsız. Anayasamızın 9'uncu maddesi, 'yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce kullanılır' diyor. Anayasa'mızın 138'inci maddesi açık, hiçbir merci, kişi yargı yetkisinin kullanılmasında, mahkemelere, hakimlere emir ve talimat veremez. Yargı kararları eleştirilebilir ama yargının tamamını töhmet altında bırakabilecek, hakarete varan cümlelerle saldırırsanız. Orada Anayasa'nın 138'inci maddesini hatırlatmak gerekir. Siz sokakları ateşe vereceksiniz, onlarca insanın ölümüne sebep olacaksınız, kamunun, özel şahısların araçlarını alt üst edip, ortalığı ateşe verip, dükkanları taşlayacaksınız, Gezi Olaylarını çıkartıp, 'Gezi masumdu' diyeceksiniz. Hukuk devletlerinde sokakları ateşe verenlerin, insanları öldürenlerin, onları tahrik edenlerin, hesabı sorulmayacak mı? Hesap sorulmazsa orada hukuk devletinden bahsetmek olur mu? Gezi yargılanamaz, ne demek? Gezinin ne olduğunu bu millet gördü. Orada iki ağaç bahane edilerek sokakları ateşe verenlerle ilgili yargı sürecinin haksız bir yargılama olduğunu nasıl söylersiniz? Bunu söylerken de 'talimatlarla karar verdi' diyerek yargıya hakaret ederseniz burada siz yargı tarafsızlığına saygı duymuyor, hukuk devletini benimsemiyorsunuz demektir. O nedenle yargının kararlarına saygı duyacağız, hukukun üstünlüğü, milletimizin huzuru, terörle mücadele noktasındaki kararlığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tosya Adalet Sarayı'nın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Daha sonra Bakan Tunç, Tosya Adalet Sarayında incelemelerde bulundu.