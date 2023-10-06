Bakan Tunç'tan hava harekatları hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından hava harekatları hakkında bir açıklama paylaştı.
Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine, uluslararası hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa hakları doğrultusunda düzenlenen harekat; ülkemizin terörle mücadele konusundaki kararlılığının göstergesidir. Rabbim, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin bekası için mücadele eden Mehmetçiğimizi korusun, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin.
Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine, uluslararası hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa hakları doğrultusunda düzenlenen harekat; ülkemizin terörle mücadele konusundaki kararlılığının göstergesidir....— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 5, 2023