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Bakan Tunç'tan hava harekatları hakkında açıklama

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristleri imha etmek için gerçekleştirdiği hava harekatları hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Uluslararası hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa hakları doğrultusunda düzenlenen harekat; ülkemizin terörle mücadele konusundaki kararlılığının göstergesidir.' dedi.

6 Ekim 2023 Cuma 01:12 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan hava harekatları hakkında açıklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından hava harekatları hakkında bir açıklama paylaştı.

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine, uluslararası hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa hakları doğrultusunda düzenlenen harekat; ülkemizin terörle mücadele konusundaki kararlılığının göstergesidir. Rabbim, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin bekası için mücadele eden Mehmetçiğimizi korusun, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin.

  • Yılmaz Tunç
  • Suriye
  • hava harekatı

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