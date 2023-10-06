Bakan Tunç'tan hava harekatları hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından hava harekatları hakkında bir açıklama paylaştı.

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine, uluslararası hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa hakları doğrultusunda düzenlenen harekat; ülkemizin terörle mücadele konusundaki kararlılığının göstergesidir. Rabbim, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin bekası için mücadele eden Mehmetçiğimizi korusun, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin.