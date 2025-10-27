İSTANBUL 27°C / 13°C
  • Bakan Tunç'tan İmamoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama
Güncel

Bakan Tunç'tan İmamoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu hakkındaki siyasal casusluk soruşturmasıyla ilgili yargının süreci titizlikle yürüttüğünü belirterek, kararların yargı makamlarına ait olduğunu söyledi.

İHA27 Ekim 2025 Pazartesi 15:17 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan İmamoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama
ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'siyasal casusluk' soruşturmasına ilişkin, "Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler özellikle hem Türk Ceza Kanunu'nda hem de Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği'nin 27. Yıllık Konferansı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'siyasal casusluk' soruşturmasına ilişkin soru üzerine, "Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler özellikle hem Türk Ceza Kanunu'nda hem de Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda var. Bu kanunlarda yer alan sorumluluklar var. Bu sorumluluklarla ilgili olarak tespitler yapılır. Bu tespitlerle ilgili bir suç unsuru söz konusu ise cumhuriyet savcıları tespit eder, yargı makamları da karar verir. Yargının bu konudaki kararlarını, soruşturmaları ve yargılamaları hep birlikte takip etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

